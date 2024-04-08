حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر

حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أيام إجازة عيد الفطر التي ستكون أول 3 أيام من شهر شوال كإجازة رسمية.

وصرح حكومة الدبيبة بأنه لم يتم تحديد بداية يوم الإجازة إلا بعد تحري هلال شهر شوال ومعرفة يوم عيد الفطر.

وتوقعت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء وتطبيقاته أن أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون يوم الأربعاء المقبل في العديد من الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية، بما في ذلك ليبيا.

عيد الفطر في ليبيا

وصرح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء صحة تحديد بداية شهر رمضان المبارك في ليبيا في 12 مارس الماضي، بناءً على عدم رؤية الهلال، ومتوقعًا أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري.

وأوضح المركز بداية شهر رمضان، أن الهلال كان فلكيًا وحسابيًا فوق الأفق في يوم الأحد 10 مارس، ولكن لم يمكن رؤيته بسبب قربه من وهج الشمس.