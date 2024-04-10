ماذا حدث في ليبيا بعد جدل هلال عيد الفطر؟.. مفاجأة بشأن التوقعات

بعد أيام من الجدل حول موعد عيد الفطر في دولة ليبيا، حسمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانتهاء من استطلاع هلال شوال؛ لتعلن أن أمس الثلاثاء كان نهاية شهر رمضان الذي وافق يومه الـ29، محتفلا حاليا مع باقي الدول العربية بعيد الفطر المبارك.

حسم جدل هلال العيد في ليبيا

وبحسب ما جاء في بيان الأوقاف اللييبي، إن مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ في ليبيا، قد أطلع على التقاريرِ المقدمةِ إليه، من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ، وحيثُ إنهُ ثبتتْ رؤيةُ هلالِ شوَّال هذه الليلةَ «الثلاثاء 9 إبريل 2024»، لدى المحاكمِ في عددٍ من المدنِ الليبية، فقد قررَ المجلسُ أنَّ لأربعاءَ الموافق 10 أبريل هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ لعام 1445هـ، وذلكَ لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الحديث المتفقِ عليه: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ).

وكانت الحكومة الليبية أثارت الجدل بعدما طلبت من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، بالتعميم على لجان تقصّي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء، بضرورة الخروج؛ لترقب هلال عيد الفطر ابتداءً من ليلة 28 رمضان، مفسرة طلبها بأن هناك لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، بجانب تأخر ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما.

بداية صيام رمضان في ليبيا

وقد بدأت دولة ليبيا صيام رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الماضي، عكس أغلب الدول العربية والإسلامية التي سبقتها بالصيام؛ ليصبح وقت استطلاع هلالها يوم 28 رمضان، بينما يوافق 29 رمضان في دول الجوار، لكن في نهاية المطاف اتفقت مع الدول العربية في الاحتفال بعيد الفطر 2024