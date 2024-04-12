3 طرق سهلة لتنظيف السيراميك من بقع البويه والجبس.. تخلصي منها في دقائق

بعد إجراء عملية النقاشة وطلاء حوائط المنزل، تواجه ربة المنزل صعوبة بالغة عند تنظيف السيراميك من بقع الدهانات والجبس، إذ ينتشر الطلاء في كل مكان ويتناثر على أرضيات السيراميك، ما يتطلب جهدا وصبرا كبيرين لإزالة الطلاء، لذا نستعرض في التقرير التالي 3 حيل سهلة يُمكن الاعتماد عليها لإزالة بقع البويه والجبس بسهولة من السيراميك.

بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل، يُمكن إعداد محلول تنظيف السيراميك من بقع الدهانات والبويه حسب ما ذكره موقع howtocleanstuff، كالتالي:

محلول الخل الأبيض والماء

قومي بخلط الماء الساخن بالخل الأبيض لعمل محلول تنظيف قوي يخلصك من بقع الدهانات والبويه والجبس في دقائق معدودة، ويمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية:

رشي الخل مباشرة على المنطقة الملطخة بالبويه أو الأسمنت في الأرضية.

اتركي محلول التنظيف لحظات على بقع البويه ثم أفركيه بلطف، وسوف تلاحظين قيام الخل الساخن بتليين الطلاء.

افركي البلاط بعدها بفرشاة ناعمة لإزالة أى بقايا.

كرري العملية مع بقع البلاط ثم أمسحيه بالماء الدافئ.

وصفة الصابون السائل

المكونات:

الماء الساخن.

صابون سائل.

قماش نظيف.

فرشاة أسنان

مناشف تنظيف.

خطوات إزالة بقع البويه والجبس:

قومي بملء وعاء عميق بالماء الدافئ.

أضيفي ما يكفي من الصابون السائل .

اغمري قماشة التنظيف في الماء.

امسحي البقعة من على الأرض بمنشفة واتركي كميات كبيرة من الماء على البلاط .

اتركي الماء الساخن ومحلول التنظيف على البقعة لمدة خمس دقائق على الأقل ثم ابدأي بالفرك بفرشاة الأسنان.

قومي بتجفيف المنطقة بمنشفة وكرري العملية إذا لزم الأمر.

صودا الخبز

تعد صودا الخبز من أكثر المكونات فعالية لإزالة علامات البوية والأسمنت على السيراميك، وهناك طريقتان يمكنك القيام بهما لتنظيف السيراميك من البويه باستخدام صودا الخبز، كالتالي: