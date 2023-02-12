آمال تجار الدهانات معلقة بفصل الصيف.. و«الغرف»: موسم بيع قوي

تشهد مبيعات دهانات الحوائط إقبالا محدودا من جانب المواطنين الراغبين في تشطيب وحداتهم السكنية، خاصة من قبل العائدين من الخارج لقضاء إجازة العيد وقرب حفلات الزفاف في الصيف.

المواطن مَن يحدد سعر دهان الحائط

وفي جولة لـ«الوطن» بشارع الجيش بحي باب الشعرية، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن هناك العديد من الأنواع والماركات الخاصة بدهانات الحائط والتي تتحدد أسعارها وفقا لما يختاره المواطن حيث تختلف الأسعار من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى أن الدهانات ذات الجودة العالية تزيد الحوائط جمالا.

وقال كريم البسيوني، عضو شعبة مواد البناء، وأحد أصحاب محال دهانات الحائط، إن هناك العديد من أنواع وماركات الدهانات والأحجام في الأسواق والتي تختلف أسعارها من شركة إلى الأخرى، حيث يظل السؤال عن الأنواع والأسعار من جانب المواطنين مستمر طوال العام ويزداد أكثر من المقبلين على الزواج والعائدين من الخارج.

وأضاف البسيوني، أن من أفضل أنواع الدهانات في مصر الزيت والبلاستيك والجير، بالإضافة إلى إيبوكسي وتختلف أسعارهم وفقا للأسعار التي نطرحها كل شركة ويعتبر البلاستيك من أكثر الأنواع شهرة بالأسواق والسبب سعره الاقتصادي المناسب للمواطنين.

أسعار دهانات الحائط

أما فادي إبرام، أحد أصحاب محال دهانات الحائط، فيرى أن أسعار الدهانات في الأسواق تبدأ بدهان يوتن ديروسان 110 جنيهات والدهانات كيما تون بـ210 جنيهات ودهانات مط باكين 24 جنيها بينما تسجل دهانات «باكين» 666 جنيها للجالون، في الأسواق 75 جنيهاً مصري والمط 45 جنيها، مشيرا إلى أن السوق تشهد هدوءً بيعيا من المتوقع أن تزداد وتيرته قبيل حلول فصل الصيف.