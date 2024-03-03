خلطة سحرية تخلصك من أوساخ فواصل السيراميك في دقائق معدودة.. ما هي؟

فواصل السيراميك من أكثر الأماكن التي تتعرض لتراكُم الأوساخ ويتحول لونها إلى الأسود، ما يعطي مظهر غير لائق للأرضيات، ويسبب الإحراج أمام الضيوف، لذا تبحث ربة المنزل على خلطة تنظيف قوية تُمكنها من تنظيف فواصل السيرميك بسهولة وبمكونات متوفرة في المنزل.

نستعرض في التقرير التالي خلطة قوية وآمنة، يُمكن لربة المنزل الاعتماد عليها للتخلص من الأوساخ المتراكمة في فواصل السيراميك، بحسب ما ذكره موقع rona المتخصص في موضوعات الديكور المنزلي، كالتالي:

مكونات الخلطة

- كمية من الماء الدافئ.

- فنجان صغير من الخل الأبيض.

- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

- القليل من سائل تنظيف الأطباق.

- فرشاة تنظيف السيراميك.

- ماء نظيف.

خطوات تنظيف فواصل السيراميك

يمكن تنظيف فواصل السيراميك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- احضري وعاء عميق وضعي فيه كمية الماء الدافئ.

- ضيفي باقي المكونات السابق ذكرها بالتدريج.

- قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط في زجاجة بخاخة وابدأي برش السيراميك بالكامل.

- اتركي الخلطة على السيراميك حوالي 20 دقيقة أقصى حد.

- أحضري فرشاة تنظيف السيراميك وابدأي فرك السيراميك بها جيدا حتى تُزال جميع الأوساخ.

- بعد أن تتأكدي من إزالة الأوساخ بالكامل، قومي بغسل السيراميك بالماء النظيف.

نصائح لتنظيف السيراميك من البقع الصعبة

ويمكن لربة المنزل اتباع بعض النصائح لتنظيف السيراميك وفواصله من الأوساخ والبقع المتراكمة، نستعرضها في الآتي:

- يمكنك استخدام الماء الساخن جدًا، لإزالة البقع المستعصية في سيراميك الحمام والمطبخ.

- استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف النقوش الصغيرة والأماكن الدقيقة في السيراميك.

- تجنبي استخدام الأمونيا وماء النار عند تنظيف السيرميك، لأن تلك المواد تفسد لمعان السيراميك.

- تجنبي استخدام سلك المواعين عند تنظيف السيراميك، لأن ذلك يؤثر على لمعان السيرميك ويسبب تجريحه.

- إذا كان السيراميك شديد الاتساخ، يمكنك خلط ملعقة بيكربونات الصودا مع ملعقة الخل الأبيض وملعقة ملح الليمون مع لتر ماء دافئ، واتركيها عليه لمدة 30 دقيقة قبل التنظيف.

- احرصي على غسل السيراميك بالماء جيدًا، لإزالة آثار المنظفات والمواد الكيماوية.

- احرصي على عمل الخلطة السابق ذكرها مرة كل أسبوع، لتنظيف الأوساخ المتراكمة بين فواصل السيراميك.