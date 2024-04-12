افتتاح مسجدين بتكلفة تتجاوز 6 ملايين جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح مسجدين بمركزي أبو المطامير وأبو حمص بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 ملايين جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

- إحلال وتجديد مسجد عطية غازي أبو خطيب، بقرية كوم الفرج بأبو المطامير على مساحة 185 م بتكلفه إجمالية مليون و142 ألف جنيه.

- مسجد زويل البحري- بقرية سحالي - دمسنا أبو حمص على مساحة 573م بتكلفة إجمالية 5 مليون جنية.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان الاستقامة والمداومة على الطاعة وهى مِن صفاتِ عبادِ اللهِ المؤمنين، قال تعالي: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ».

جاء افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف

تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة

ويأتي ذلك في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة؛ للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.