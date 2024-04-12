طريقة عمل الكبدة المقلية زي المطاعم.. وصفة سهلة وسريعة

الكبدة المقلية وصفة شهية ومميزة يشتهر بها المطبخ المصري، وتُقدَم بشكل عام كوجبة ممتعة ومشبعة، ويمكن تحضيرها بعدة أنواع من الكبدة، سواء الدجاج، أو كبدة المواشي بمختلف أنواعها، فهي غنية بالحديد والبروتين، وإليكِ طريقة عملها بأسرع الطرق وأقل تكلفة.، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الكبدة المقلية

500 جرام من الكبدة

بصلتين متوسطتين مفرومتين

2 فص ثوم مفرومين

2-3 حبات فلفل مقطع

1/4 كوب من البقدونس المفروم

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

زيت طهي

طريقة عمل الكبدة المقلية زي المطاعم

قطع الكبدة إلى مكعبات صغيرة واغسلها جيدًا تحت الماء الجاري.

في مقلاة عميقة، سخن الزيت على نار متوسطة وأضف البصل والثوم، وقلبهما حتى يصبحان ذهبيين اللون.

أضف قطع الكبدة إلى المقلاة وقلبها جيدًا مع البصل والثوم حتى تنضج.

أضف الفلفل المقطع واستمر في الطهي لمدة دقيقتين إضافيتين.

أضف الخل والتوابل (الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح) وقلب المكونات جيدًا لتتداخل النكهات.

اترك الكبدة على النار لمدة 5-7 دقائق أخرى حتى تنضج تماما وتتشرب النكهات.

قبل التقديم، رش البقدونس المفروم على وجه الطبق.

قدم الكبدة مع الكرونة أو الخبز واستمتع بوجبتك.

طريقة عمل الكبدة المقلية زي المطاعم

وإليكِ طريقة عمل الكبدة المقلية زي المطاعم، بأسرع الخطوات ومكونين فقط.

مكونات الكبدة المقلية

كبدة مُنظفة ومقطعة إلى قطع صغيرة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل الكبدة المقلية

قم بتنظيف الكبدة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

في وعاء صغير، قم بتتبيل الكبدة بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الإضافية إذا كنت تفضل ذلك.

سخن كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.

عندما يكون الزيت ساخنًا بما فيه الكفاية، ضع قطع الكبدة المتبلة في المقلاة بحيث تكون مغمورة جيدًا في الزيت.

اقلي الكبدة لمدة من 5-7 دقائق، أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج ومطهية من الداخل.

يجب تحريك الكبدة بين الحين والآخر لضمان طهيها بشكل متساوٍ وتجنب التماسك.

استخدم ملعقة مثقبة لإزالة الكبدة المقلية من الزيت ووضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدم الكبدة المقلية ساخنة كوجبة خفيفة أو كجزء من وجبة رئيسية، ويمكن تقديمها مع صلصة تغميس أو بجانب الأرز أو الخضروات المشوية.

استمتع بتناول الكبدة المقلية الشهية