طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في العيد.. «طعم على أصوله»

الكبدة الإسكندراني، لاشك تعد أشهى وأشهر الأكلات في الأعياد، وخصوصًا عيد الفطر، ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، يبحث كثيرين عن طريقة عمل الكبدة في المنزل.«الوطن» تقدم أسهل طريقة لعمل وتحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل، في التقرير التالي..

مقادير الكبدة الاسكندراني

تقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على النحو التالي:

كبدة مقطعة شرائح صغيرة

التتبيلة تتكون من:

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

كمون.

ملح.

كسبرة جافة

خل

للقلي

فلفل حار شرائح.

زيت غزير.

للتقديم

يعصر الليمون

طريقة عمل كبدة إسكندراني

نحضر الكبدة ونتبلها فى الليمون والثوم الملح والكمون والكزبرة الجافة والخل، لمدة ساعتين على الأقل.

نشيلها من التتبيلة ونضيف لها شرائح الفلفل.

نقليها فى الزيت الغزير حتى تمام النضج مقدار دقيقة أو اثنين.

ننتشلها من الزيت، ونضعها في طبق التقديم وتقدم بجانب الليمون ساخنة مع الخبز البلدي.

وصفة أخرى لتحضير الكبدة الإسكندراني

½ كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني