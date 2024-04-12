هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية؟.. مجلس الوزراء يحسم الجدل

حسم مجلس الوزراء، الإجابة على السؤال المطروح حول هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية أم لا، موضحا أنه تم تحديد مُدة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 من نفس الشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، وهنا حددت وزارة العمل القطاع الخاص أيضاً في نفس المدة.

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية؟

ووفق قرار مجلس الوزراء ووزارة العمل، فإن يوم الأحد القادم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ويُستأنف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، وعملت وزارة العمل على متابعة تطبيق المُدة المحددة لإجازة العيد بالتنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، نفذت الوزارة مجموع من الأنشطة المُهمة، حيث نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، أنشطة ترفيهية للمتعافين بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوال أيام عيد الفطر المبارك 2024، ورحلات نيلية للمتعافين من الإدمان، واصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة تخصيص 13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعًا تنمويًا بالمحافظة.

رفع العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك

كما عملت وزارة الصحة على رفع العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وأصدرت أكثر من 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 1.7 مليار جنيه، ومناظرة 593 حالة بالـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة.

كما نفذت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية التابعة لوزارة الصحة 95 زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات في 17 محافظة لمراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تتناسب مع معدلات الاستهلاك.