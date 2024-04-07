عدد أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك

حدد مجلس الوزراء موعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك، وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024

بداية الإجازة الرسمية لـ عيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك، ستكون من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، وحتى الأحد 14 من الشهر نفسه.

إجازة مدفوعة الأجر

وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، الوزارات، الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وذلك وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأعلنت وزارة العمل موعد إجازات القطاع الخاص والتي تبدأ من يوم 9 وحتى 14 من ذات الشهر، فضلًا عن أن يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014، يُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك كله في إطار حرص الوزارة على توحيد المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية لكل العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة.