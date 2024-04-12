«الأحد أم الاثنين».. موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024

توقفت البنوك العاملة في السوق المصرفية عن العمل منذ الثلاثاء الماضي؛ بسبب إجازة عيد الفطر، مما آثار تساؤل عدد من العملاء عن موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024، حيث تستمر اجازة البنوك لمدة 6 أيام.

موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، ويمكن للمواطنين الاستفادة من بعض الخدمات البنكية التي توفرها البنوك، أثناء إجازة عيد الفطر، أهمها سحب أو إيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وشراء أو كسر الشهادات الادخارية ومعرفة الرصيد من خلال تطبيق البنك أو من خلال ماكينة ATM.

إجازة عيد الفطر في البنوك

- إجازة عيد الفطر في البنوك لمدة 6 أيام بداية من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

- تستمر إجازة عيد الفطر في البنوك حتى الأحد 14 أبريل 2024.

- من المقرر أن يكون موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024 بداية من الاثنين 15 أبريل 2024.