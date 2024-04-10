فرصة ذهبية في البنوك.. 7 شهادات ادخارية ثلاثية بعائد يصل إلى 24%

تنافس البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة في طرح شهادات ادخارية تُلبي احتياجات العملاء، وتُحقق لهم عائدًا مرتفعًا.

ونُقدم في السطور التالية، أعلى 7 شهادات ادخارية ثلاثية في القطاع المصرفي المصري، بعائد ثابت طوال المدة، وذلك بناءً على جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك.

البنك التجاري الدولي CIB

يبلغ العائد في البنك التجاري الدولي على شهادة بريميم الثلاثية 24% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

بنك الكويت الوطني

يوفر بنك الكويت الوطني الشهادة الثلاثية الثابتة بعائد 22.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

ييبغ العائد في بنك QNB، على شهادة الترا 24% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 10 ملايين جنيه، والصرف شهريًا.

البنك الأهلي المصري

يكون العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 21.5%، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة بنك مصر التي يطلق عليها اسم القمة، يكون العائد عليها 21.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.

بنك الإمارات دبي الوطني

يبلغ العائد على الشهادة الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني 21%، والحد الأدنى للشراء 200 ألف جنيه، والصرف شهريًا.