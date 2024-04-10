ودائع ذات عائد مرتفع من بنك مصر لمدة أسبوع.. كم أرباحها؟

يوفر بنك مصر الحكومي، ودائع لأجل ثابت ومدة تتراوح ما بين أسبوع وحتى 7 سنوات فأكثر، ونرصد في السطور التالية تفاصيل الوديعة الأسبوعية، والأقل من شهر.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر أبريل 2024، يمكن الاقتراض بضمان الودائع وفقاً للقواعد التي يقرها البنك، وإصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة.

أسعار ودائع الأسبوع والأقل من 15 يوما

وبالنسبة لأسعار وديعة الأسبوع الأسبوع والأقل من 15 يوما يكون العائد كالتالي حسب الشريحة المالية:

- من ألف إلى مليون جنيه العائد 8.375%.

- أكثر من مليون إلى مليوني جنيه يكون 8.50%.

- أكثر من مليوني جنيه إلى 5 ملايين جنيه يكون 8.625%.

- أكثر من 5 ملايين إلى 10 مليون جنيه، يكون 8.75%.

أسعار الودائع مدة الـ15 يوما وأقل من شهر

- من ألف إلى مليون جنيه العائد 8.875%.

- أكثر من مليون إلى مليوني جنيه يكون 9.00%.

- أكثر من مليوني جنيه إلى 5 ملايين جنيه يكون 9.125%.

- أكثر من 5 ملايين إلى 10 مليون جنيه، يكون 9.25%.