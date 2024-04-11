بعائد ربع سنوي.. تفاصيل أعلى 5 حسابات توفير في البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الحسابات وبدوريات صرف متنوعة، من بينهم حسابات التوفير بعائد ربع سنويًا، ويتميز البعض بعوائد مرتفعة حسب شريحة المبلغ والعميل.

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية حكومية وخاصة، نرصد في السطور التالية أعلى حسابات توفير في 5 بنوك مصرية بعائد ربع سنوي لعام 2024.

حساب توفير بنك القاهرة

- تصل الفائدة على حساب ميجا توفير من بنك القاهرة إلى 22%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

- يتم احتساب العائد بداية من 50 ألف جنيه.

حساب توفير البنك العربي الإفريقي الدولي

- تصل الفائدة على حساب جولدن بلس من البنك العربي الإفريقي إلى 23.5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 50 ألف جنيه.

حساب التوفير من المصرف المتحد

- تصل الفائدة على حساب التوفير التقليدي من المصرف المتحد إلى 12.25%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 2500 جنيه.

حساب توفير البنك الأهلي المصري

- تصل الفائدة في حساب التوفير العادي من البنك الأهلي المصري إلى 12.35%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 3000 جنيه.

حساب توفير بنك مصر

- تصل الفائدة على حساب توفير بنك مصر إلى 12.25%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 1500 جنيه.