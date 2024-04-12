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دراما المتحدة

مؤسسة حياة كريمة توزع كعك العيد على الأطفال من منتجات مبادرة «سكر البيوت»

كتب:

يسرا البسيوني
05:41 م | الجمعة 12 أبريل 2024
متطوعين حياة كريمة

متطوعين حياة كريمة

أكدت مؤسسة حياة كريمة أن هدفها الأساسي، مساندة السيدات المعيلات في مصر، ومساعدتهن على بدأ مشروعاتهم الخاصة، قائلة: «الخير فرحته دايمًا بتكمل لسنين».

تدريب 22 سيدة على تصنيع الحلويات 

وأشارت حياة كريمة، إلى تقديم العديد من المبادرات لمساعدة المعيلات، آخرها مبادرة سكر البيوت، والتي وفرت المؤسسة من خلالها تدريبا لـ22 سيدة على تصنيع حلويات وكعك العيد مع الالتزام بكل معايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تدريبهن على أساسيات تسويق منتجاتهن.

 رسم الابتسامة على وجوه الأطفال

ولفتت المؤسسة إلى أن متطوعي حياة كريمة من المدراس شاركوا في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتوزيع كعك العيد مع منتج «سكر البيوت»، مؤكدة أن تمكين السيدات في كل مكان في مصر واحد من أهدافها الأساسية.

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بقلم يسرا البسيوني