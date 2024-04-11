حياة كريمة تشارك المصريين فرحة العيد في 27 محافظة: «من إنسان لإنسان» ليس مجرد شعار

حرصت مؤسسة حياة كريمة، على مشاركة المصريين فرحة العيد والصلاة معهم في الميادين الرئيسية لـ27 محافظة، وتوزيع الهدايا والبلالين على الأطفال.

مؤسسة حياة كريمة

أكدت حياة كريمة في بيان لها، أن شعار «من إنسان لإنسان» ليس مجرد شعار لمؤسسة حياة كريمة فقط، إنما رسالة حب تعبر عنها مجهودات المؤسسة كافة، وفى جميع الأوقات.

وأضافت المؤسسة، أن متطوعي حياة كريمة الجدعان، احتفلوا بالعيد على طريقتهم الخاصة، وزاروا عددا من دور الرعاية والأيتام في أماكن مختلفة.

وهنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري، بعيد الفطر قائلة: «كل عيد وأنتوا في خير ورضا».