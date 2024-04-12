هل يجوز صيام الجمعة منفردا في شوال؟.. «الإفتاء» توضح

مع حلول شهر شوال المبارك، يحرص المسلمون على اغتنام فضائله وأجره العظيم، من خلال صيام 6 أيام منه، اقتداءً بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بينما تثار في هذه الأيام العديد من الأسئلة حول أحكام ذلك الصيام، ومن بينها: «هل يجوز صيام الجمعة منفردًا في شوال؟».

حكم صيام الجمعة منفردا في شوال

أوضحت دار الإفتاء عن حكم صيام يوم الجمعة منفردًا من شوال، مشيرة إلى أنّ صيام يوم الجمعة منفردًا من شوال مكروه كراهية تحريمية، وذلك للأحاديث النبوية الشريفة التي وردت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والتي تنص على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام.

الأدلة الشرعية على كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا

استندت «الإفتاء» في بيانها إلى عدة أدلة شرعية تدعم حكم كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». (رواه مسلم)

استثناءات صيام يوم الجمعة منفردًا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ هناك بعض الحالات التي يجوز فيها صيام يوم الجمعة منفردًا دون كراهية، منها:

- أن يكون صيام الجمعة قضاءً عن يوم فاته.

- أن يكون صيامه مع صيام يوم آخر، مثل صيام يوم الخميس معه.

- أن يكون صيامه نذرًا أو كفارة.

- أن يكون صيامه من صيام ست من شوال.

أهمية التنوع في صيام النوافل

حثت «الإفتاء» المسلمين على التنوع في صيام النوافل وعدم تخصيص يوم معين بالصيام، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصوم من شعبان ويقطع، ويصوم الاثنين والخميس، ولم يتركهما حتى مات.

وأكدت دار الإفتاء أن أحكام الصيام مبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، وأن على المسلمين الالتزام بها والعمل بها، وأن يستفتوا أهل العلم عند وجود أي لبس أو شك.

ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع أحكام صيام ستة أيام من شوال، وأن يتجنب إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا في الحالات التي ذكرناها، وأن يسعى جاهدا لنيل ثواب هذا الصيام العظيم، واغتنام فضائله المباركة.