صورة ولادة هلال شهر شوال اليوم.. بشرى العيد في سماء 14 دولة عربية

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم، صورة لولادة هلال شهر شوال، وذلك عبر منصة «X»، معلنا أن 14 دولة عربية أعلنت أن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

مرصد الفلك الدولي ينشر صورة هلال شوال

وكتب المركز في التغريدة أنه رصد أول صورة لهلال شهر شوال 1445هـ، بعد تصويره الثلاثاء 9 أبريل 2024 من أبوظبي بواسطة مرصد الفلك الدولي، وكانت الرؤيا الأولى للهلال في أبو ظبي في تمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ويظهر القمر وهو يبعد عن الشمس 7.5 درجة، فيما يظهر الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

14 دولة أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلنت 14 دولة عربية، عن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأربعاء، وهذه الدول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والسودان وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وموريتانيا.