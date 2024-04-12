دعاء أول جمعة من شوال.. «اللّهم إن ضاقت الأحوال يوما أوسعها برحمتك»

مع بداية شهر شوال، يتسارع الناس لاستغلال هذه الأيام المباركة، وذلك للابتهال والتقرب إلى الله عز وجل واستكمال مسيرة شهر رمضان المبارك بأفضل الأعمال وهو الدعاء، لذا فإن دعاء أول جمعة من شوال يهتم به كثير من الناس، خاصة أن الدعاء يقرب بين العبد وربه ويرفعه درجات وله فضائل كثيرة على الإنسان.

دعاء أول جمعة من شوال

وأوضح العلماء أنه لا يوجد دعاء مخصص في أول جمعة من شوال، ولكن يمكن الاستعانة في دعاء أول جمعة من شوال بدعاء للنفس والأهل وجلب الرزق، وغيرها من الأدعية التي وردت عن السلف الصالح، كالتالي:

- اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ والأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ قال يزيدٌ: ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ العرشِ الكريمِ.

- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

- اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ.

- اللهم أصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ.

- اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

- اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

- اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

دعاء أول جمعة من شوال للرزق

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء أول جمعة من شوال للرزق:

- اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم ارزقني العمل الحلال والرزق الحلال والسعادة الأبدية.

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا.

- اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

- يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.