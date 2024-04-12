تراجع مفاجئ في سعر الذهب بالأسواق خلال ثالث أيام العيد.. اعرف التفاصيل

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، خلال بداية التعاملات المسائية، في محلات الصاغة المصريّة، تراجعًا مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 10 جنيهات، حيث سجّل نحو 3290 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 17 جنيها ليسجل 3760 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3290 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية بنحو 8 جنيهات ليسجل 2820 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2199 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة نحو 26320 جنيهًا للبيع بتراجع 80 جنيهاً، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2400 دولار للبيع.