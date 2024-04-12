استقرار سعر الذهب اليوم الجمعة 12 أبريل 2024.. «اعرف وصل كام»

شهدت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في محلات الصاغة بمصر نحو 3200 جنيه للبيع، و3175 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة في سوق الصاغة نحو 3657.25 جنيه للبيع، و3628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وترصد «الوطن» سعر الذهب في محلات الصاغة وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3628.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3657.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3175 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2721.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2742.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2116.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2133.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 25400 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 25600 جنيه.