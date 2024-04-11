سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر.. «اعرف بكام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 11-4-2024 في الصاغة، خلال منتصف التعاملات، نحو 3200 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، بحسب بورصة الذهب والشعبة بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار جميع أعيرة الذهب في محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديث في التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في الصاغة، خلال منتصف التعاملات بـ3657.1 جنيه للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 11-4-2024 في الصاغة، جاء بـ2742.9 جنيه للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال منتصف التعاملات، في الصاغة 2139.4 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر بـ3200 جنيه للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة بـ256000 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.