ارتفاع أسعار الذهب العالمي بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية

شهدت أسعار الذهب العالمي اليوم الجمعة ارتفاعا كبيرا خلال بداية التعاملات، حيث اتجهت الأسعار لتلامس ذروة غير مسبوقة، نتيجة لدعم من مشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.

كشف تقرير لوكالة وكالة «رويترز» عن أسعار الذهب العالمية الفورية ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 2384.34 دولار للأوقية، وسجل المعدن مستوى ارتفاعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2401.80 دولار.

زيادة إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب

وقال لوكا سانتوس المحلل في إيه سي واي سكيوريتيز إن الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميا، فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائما لأن الذهب ملاذ آمن.

ارتفاع أسبوعي للذهب

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021، وصعد البلاتين 0.75% إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1049.83 دولارا، حيث تتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.