اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: دراما «المتحدة» لا صوت يعلو فوق صوت مصر
كتب:
أحمد العانوسي
07:06 م | الجمعة 12 أبريل 2024
الصفحة الأولى من ريفيو الوطن
أصدرت جريدة «الوطن» العدد الرابع من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.
الصفحة الأولى:
الصفحة الثانية:
- دراما «المتحدة» لا صوت يعلو فوق صوت مصر
- عصام زكريا: دراما «المتحدة»: سقف النجاح.. ومقياسه!
الصفحة الثالثة:
- د. آمال عثمان تكتب: دراما الوعى فى رمضان حقّقت نقلة نوعية للفن المصرى
الصفحة الرابعة:
- رامى المتولى يكتب: رمضان 2024.. موسم حصاد النجاح
- خالد منتصر يكتب: دروس مسلسل الحشاشين (٢)
الصفحة الخامسة:
- مصطفى الكيلانى يكتب: السيناريو.. سبب نجاح موسم رمضان 2024
- رامز عباس يكتب: استراحة الدراما انتظاراً لسباق جديد
الصفحة السادسة:
- محمد غالب يكتب: مبدعون فى عمر الطفولة
- رفعت رشاد يكتب: أعمال «المتحدة» الرمضانية.. ثراء درامى وثقافى
الصفة السابعة:
-حاتم سعيد حسن يكتب: ما بين الأساطير والتاريخ والكوميديا والتراجيديا.. الدراما المصرية تنتصر
- إنجى الطوخى تكتب: «مليحة».. لأجل هذا خُلق الفن
الصفحة الثامنة:
- إمام أحمد يكتب: دراما صناعة الوعى من «الاختيار» إلى «الحشاشين»
- رحاب لؤى تكتب: أبطال الظل أصحاب «الوصفة السحرية»