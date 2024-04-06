«إكسترا نيوز» تبرز عدد «ريفيو الوطن»: «جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، «ريفيو» الذي تصدره جريدة «الوطن»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون، والذي جاء بعنوان :«جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما».

«جودر» يربط بين الماضي والحاضر

وشدد الكاتب الصحفي محمد الجالي، على أن مسلسل «جودر» ربط بين الماضي والحاضر وارتباط المصريين وفوازير رمضان وبالوقت الحالي، موضحًا أن الشركة المتحدة قدمت وجبة متنوعة وأعطت لكل مصري الهوية المصرية والارتباط بالطقوس الرمضانية في قالب حديث.

وأوضح أن هناك معركة وعي حقيقية والجمهور التف مرة أخرى حول شاشات التلفزيون، منوهًا إلى أن هناك مكاسب مادية ومعنوية كبيرة من الإعمال التي تقدمها الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني 2024.