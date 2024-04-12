في عيد ميلاده الـ 36.. سر الاحتفال الشهير لمؤمن زكريا نجم الأهلي

بعد انتقاله المثير للجدل من الزمالك للأهلي موسم 2015/2014، باتت أهداف مؤمن زكريا علامة مسجلة، ففي المباراة الأولى له ضد الزمالك في الدوري أحرز هدفي الفوز، أحدهما من ضربة حرة مباشرة، ليحتفل اللاعب على طريقته الشهيرة، بوضع يديه الاثنتين على إذنيه، فما سر هذا الاحتفال الشهير؟

ظهرت نجومية اللاعب مؤمن زكريا مع نادي الزمالك، آنذاك كان معارًا من نادي إنبي، حتى بدأت عيون إدارة الأهلي تتجه نحوه وحصلت على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقابل 5 ملايين جنيه، ومن اليوم الأول أدى مؤمن زكريا بشكل رائع، حاز على إشادة جمهور الأهلي، وكالعادة يحتفل على طريقته الخاصة بعد تسجيل الأهداف.

سر احتفال مؤمن زكريا

تحدث مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية عن سر احتفاله الشهير، مؤكدًا أنه لا يقصد الاستهزاء بأي أحد، وإنما يشير به إلى تركيزه على عمله وهدفه ولا يستمع لأحد، خاصة أن تلك الفترة كثرت الأحاديث عن مستوى اللاعب، وهل يستطيع الاستمرار في الأداء الجيد مع النادي الأهلي، أم سيتراجع مستواه.

رحلة مؤمن زكريا مع الأهلي

رحلة مؤمن زكريا مع النادي الأهلي لم تدم كثيرًا بسبب المرض، حيث شارك في 140 مباراة محرزًا 40 هدفا وصنع 20 آخرون، بواقع 9151 دقيقة، وفي بطولة الدوري المصري الممتاز أحرز 30 هدفًا في 93 مباراة وصنع 11 فقط.

إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر في الأعصاب

وفي عام 2019 ثبتت إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر في الأعصاب، لينتهي مشوار اللاعب الكروي وتقوم إدارة الأهلي بتحمل كافة نفقات علاجه، مع صرف قيمة تعاقده بالكامل.

الجدير بالذكر أن اللاعب مؤمن زكريا يتم اليوم الجمعة 36 عامًا، فهو من مواليد 1988 في محافظة سوهاج بصعيد مصر.