وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملات على المخابز والأسواق ومحطات البنزين

قاد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه أحمد عبد الحميد، مدير التجارة الداخلية بالمديرية بحملات تموينية لضبط الأسواق، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط حركة المخابز والأسواق خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

حملات مكثفة

وقاد إبراهيم حملة تموينية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من انتظام العمل وضبط حركة الأسواق ولضمان حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك وقد أسفرت هذه الحملات على النتائج الآتية:.

- تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 4 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لمخابز بلدية

- تحرير محضر توقف مخبز بلدي بدون أذن مسبق من التموين

- تحرير محضر تجميع مواد بترولية مدعمة لمحطة تموين سيارات بعد إجراء عملية الجرد على المحطة

- تحرير محضر عدم القيد بسجل حركة المواد البترولية لمحطة تموين سيارات

- تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وبيع بأزيد و تم مصادرة 194 علبة سجائر متنوعة.

- تحرير محضر عرض وحيازة زيوت أدخنة إلكترونية، وسجائر أجنبية غير مصرح بتداولها بالأسواق.

- وتم التحفظ على 200 زجاجة زيوت أدخنة إلكترونية، و145 علبة سجائر متنوعة.