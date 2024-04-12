«التحالف الوطني»: أحجام كراتين المواد الغذائية تختلف حسب عدد أفراد الأسرة

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاستعدادات لشهر رمضان تكون عبارة عن إجراءات لشراء مستلزمات الشهر الكريم، فضلا عن إجراء بحوث الحالة للتأكد من استحقاقية المواطنين المستهدفين لخدمات ودعم التحالف الوطني، مشيرا إلى أن المؤسسات داخل التحالف تعمل على التأكد من أن الخدمات المُقدمة منسقة من أجل الاطمئنان على وصول الخدمات لمستحقيها من المواطنين الأولى بالرعاية سواء كراتين مواد غذائية أو واجبات إطعام أو خلافه.

محاور تقديم الخدمات المتنوعة للفئات الأولى بالرعاية

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبدالستار عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «عملنا من خلال عدة محاور على تقديم الخدمات المتنوعة للفئات الأولى بالرعاية، أبرزها تقديم وجبات إطعام على مستوى الجمهورية ككل سواء عبر موائد الإطعام الرمضانية أو توزيع مكونات الوجبة على البيوت ليصنعوا طعامهم بأنفسهم أو توزيع وجبات ساخنة من خلال مطابخ التحالف الوطني المنتشرة في مصر».

أحجام كراتين المواد الغذائية

وتابع أن أحجام كراتين المواد الغذائية المُقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تختلف حسب عدد أفراد الأسرة، فهناك كراتين تكفي فرد أو فردين، وأخرى تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد، أو كرتونة تكفي عائلة كون بعض البيوت تضم مجموعة من الأسر مع بعضها البعض ولا تقتصر على الأم والأب والأبناء فقط.