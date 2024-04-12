«التحالف الوطني»: دعمنا فوق 200 ألف أسرة بكراتين مواد غذائية خلال شهر رمضان

تحدث عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن مجهودات التحالف الوطني خلال شهر رمضان الكريم حتى أيام عيد الفطر المبارك، قائلا إنه جرى تأمين الاحتياجات الغذائية لكل الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، إذ إن التحالف الوطني استطاع الوصول إلى أهالينا في كل شبر على أرض مصر من خلال عمل منظم وتخطيط دقيق وقاعدة بيانات مرنة وواضحة إضافة إلى التنسيق والتناغم بين المؤسسات الكبرى أعضاء التحالف، وبالتالي تذليل العقبات من قبل القيادات.

فرق عمل على الأرض لا تمل ولا تكل

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني كان بمثابة فرق عمل على الأرض لا تمل ولا تكل، ولا يفرق معها بُعد المسافات والمجهود المبذول، مشيرًا إلى أن عيد الفطر المبارك كان بالنسبة للتحالف فرصة لإدخال السرور والفرح على الشرائح الأولى بالرعاية من خلال فعاليات غير تقليدية.

مجهودات التحالف على مدار الشهر الكريم

وتابع، أنه يُشرف بكونه مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صُناع الخير وعضو التحالف، لافتا إلى أن التحالف الوطني نجح على مدار الشهر الكريم في دعم أكثر من 200 ألف أسرة وقرابة مليون مواطن مصري بكراتين المواد الغذائية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى عبر مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه تم توزيع كراتين كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر المبارك على الأسر الأولى بالرعاية بهدف مواصلة الجهود المبذولة خلال شهر رمضان إلى جانب إكمال فرحة العيد، مؤكدا على التجهيزات والإعدادات في الوقت الحالي من أجل الانطلاق لاستكمال الخطط التنموية المستدامة الخاصة بالتحالف الوطني.