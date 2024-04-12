عصام عمر: «المتحدة» تهتم بتصعيد الشباب.. ونجاح «مسار إجباري» فاق توقعاتي

أعطت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام المساحة الكاملة للفنانين الشباب، إذ نجح الفنان الشاب عصام عمر فى لفت انتباه الجمهور فى مصر والوطن العربى، من خلال مشاركته فى بطولة مسلسل «مسار إجبارى» الذى ينتمى لنوعية الـ15 حلقة بجانب الفنان أحمد داش، حيث قدّما شخصيتين تمسان حياة كل الشباب، وعُرض المسلسل فى النصف الأول من شهر رمضان فى إطار تشويقى ملىء بالغموض والإثارة، وهو من إخراج نادين خان.

ومن جهته، قال عصام عمر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «المتحدة» تلعب دوراً مهماً فى تصعيد الشباب وإعطائهم فرصاً ومساحة لتقديم مواهبهم أمام الجمهور فى الأعمال الفنية، وهو ما حدث معه فى مسلسل «بالطو»، الذى حقق نجاحاً كبيراً لم يتوقعه، وأضاف: «دائماً ما تتبع الشركة المتحدة نظرية إعطاء الفرصة للموهوبين، ورأينا ذلك هذا العام فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل مسار إجبارى الذى قمت ببطولته بجانب أحمد داش، وهذا مؤشر على تطور سوق الدراما».

وأشار إلى أن نجاح مسلسل مسار إجبارى فى رمضان مكسب لجيل كامل، متابعاً: «الشركة المتحدة وفّرت لنا جميع السبل لتقديم عمل جيد يليق بالجمهور المصرى والعربى»، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم موضوعات من قلب الشارع، حتى تكون قريبة من الجمهور، ويشعروا بصدق شخصياتها ويتوحدوا معها، متمنياً أن تنال اختياراته إعجاب المشاهدين والنقاد.

وتابع بأنه سعيد بالتعاون مع أحمد داش لأنه يملك موهبة متميزة، مضيفاً: «كواليس العمل كانت طول الوقت مليئة بالضحك، ولكن كان يوجد مشاهد صعبة ومن أبرزها مشهد الوصية، وطول الوقت أفكر مع داش لإظهار العمل بطريقة مختلفة».

مسلسل مسار إجبارى من بطولة: صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، وليد المغازى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار: أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان.