عصام عمر لـ منى الشاذلي: خناقتي في الجامعة كلفتني 3 غرز بالمستشفى

حل الفنان عصام عمر ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير معكم منى الشاذلي على شاشة قنوات ON، برفقة الفنان أحمد داش الذي كان يشاركه البطولة في مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 وتم عرضه على عدد من قنوات المتحدة ومنصة watch it الإلكترونية.

ذكريات عصام عمر بالجامعة

روى عصام عمر بعض الذكريات الطريفة والكوميدية منذ أيام الجامعة وفي لعبة ترفيهية تشاركها الإعلامية منى الشاذلي مع ضيوفها تحمل اسم «حصل ولا محصلش» توجهت بالسؤال إلى عصام عن ذكرياته مع التعنيف والضرب أثناء الدراسة.

قال عصام عمر ضاحكًا إنه تم نقله إلى المستشفى في إحدى المرات أثناء دراسته بالجامعة وإصابته بـ3 غرز بسبب مشاجرة حدثت بينه وبين زملائه بالجامعة أدت إلى إصابته.

مسلسل مسار إجباري رمضان 2024

دار مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش في إطار درامي عائلي ممزوج ببعض من التشويق والإثارة في 15 حلقة حول شابين «علي» و«حسين» يعيش كل منهما حياة مختلفة تماماً عن الآخر ويكتشفان مع الوقت أنهما إخوة من الأب الذي يتوفى ويترك لهما دليلاً يغير مسار جريمة قتل.