عصام عمر: أقدم أدوارا مختلفة أعمالي السابقة في الدراما

قال الفنان عصام عمر، إنه يفضل تجربته في الدراما أن تكون مختلفة، قائلا: «أفضل عند اختياري لأدواري أن تختلف عن أعمالي السابقة، ولا أحبذ أن يضعني الجمهور في مكان معين لمجرد أنه رآني في الكوميدي فقط».

عصام عمر يشعر بسعادة بالغة

وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «ON»، أنه شعر بسعادة كبيرة من ردود أفعال الجمهور على دوره الكوميدي في مسلسل «بالطو»، متابعًا: «كنت حابب مقدمش حاجة فيها كوميديا، وكنت عايز أحافظ على نفس الشخصية اللي قدمتها في مسلسل مسار إجباري».

شخصية أحمد داش من المفترض أن تختلف عن عصام عمر

واستكمل: «كان لازم يجب أن تكون شخصيتي غير كوميدية في مسلسل مسار إجبارى، وأن يكون هنالك اختلاف بيني وبين شقيقي في المسلسل، لأن أحمد داش يضحك ويختلف عني وكان من المفترض أن لا أترك دور الكوميديا يسحبني، ومن المفترض أنني عكس شخصية حسين «داش»، والمسلسل كان مبني على الإختلاف بين شخصية الأخوين، أخين مختلفين ويجمعهم مسار واحد».