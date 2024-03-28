صديق عصام عمر: مكانش في جيوبنا فلوس ولا عندنا شغل وانهاردة صاحبي بطل رمضان

منذ الظهور الأول له بمسلسل «بالطو»؛ خطف الفنان الشاب عصام عمر الأنظار، ربما لبشاشة وجهه والأداء السلس في التمثيل، فأصبح قريبا من الجمهور، خاصة وأنه أدى الدور بكوميديا بسيطة هادفة وصلت للمشاهدين، قبل أن يعتاد الجمهور على وجه عصام عمر، وعلى الأدوار التي أداها منذ فترات قبل «بالطو».

وعاد عصام عمر، ليكتب سطرًا جديدا في حياته، بطلًا لأحد أعمال المتحدة عبر مسلسل «مسار إجباري» وهو أحد الوجوه الشابة التي راهنت عليهم الشركة المتحدة، فضلًا عن ظهوره في عدة إعلانات ترويجية، ليصبح عصام عمر، بطلًا لموسم رمضان 2024.

موقف حمل في طياته كرم الله سبحانه وتعالى، وإرادة عصام عمر، وكيف تبدل حاله من 2010، وحتى 2024، وهو على يقين من كرم الله، سرده صديقه، ممثل المسرح محمد بريقع، الذي جمعته صداقة طويلة بـ عصام عمر.

ودن «بريقع» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، مُشاركًا مع عصام عمر، قائلًا: «مرة من المرات في سنة 2010 كنا شغالين مسرحية وحصلت مشكلة مع المخرج وعصام مكملش ومشي قبل العرض بأسبوع وزعل شوية لأن المسرحية كانت مسافرة القاهرة واحنا كنا صغيرين أوي وبنتبسط بالسفر للقاهرة وطبعا بعد ما واسينا بعض، عصام كان دايما يقول الله غالب، وسافرنا من غيره ولقيته بيتصل بيا وكانت دقيقة الموبيل غالية، قالي أنا جالي تصوير إعلان وجاي القاهرة الصبح شوفت ياعم الله غالب واتبسطنا شوية».

من الإحباط للإنجاز، لحظات عاشها الفنان الصاعد منذ 14 عاما، وفقًا لما سرده صديقه: «جالنا بعد التصوير وروحنا كلنا مكرونة عند بابا عبده وكان مش مبسوط شوية علشان مقالش كلمتين على بعض والإعلان كان صغير أوي، قعدنا اتكلمنا شوية على عدل ربنا وأن المسرحية إنت مكلمتش بس برضه ربنا رضاك حتى لو الإعلان صغير وبرضه قفل كلامه بـ الله غالب، وفجأة ينزل الإعلان، وبيجي كل شوية على التلفزيون وفجأة صورة عصام بقت في كل مكان على كباري وأنفاق ومحلات موبايلات، وكل حد عايز يشحن لازم يشوف صورة لعصام كلنا اتبسطتنا أوي وفرحنا بجد أوي لأن بصراحه كان أول واحد في جيلنا يطلع في التلفزيون».

واستطرد صديقه: «لحد قبل بالطو في بلاوي؛ أحداث وغربة وقهاوي ومرتبة على الأرض وفلوس مبتبقاش في جيوبنا والنهاردة وبعد السنين دي لقتني مفروض اكتبلك بوست علشان صاحبي وصاحب المشوار (بطل مسلسل في رمضان) جملة مش سهلة خالص.. جملة فيها سنين سفر من بوابة إسكندرية لبوابة القاهرة، وسنين فيها سعي على مشهدين وتلاته في مسلسل، والنهاردة مفروض أقول مبروك».

عصام عمر يؤكد رواية صديقه

وعلق الفنان عصام عمر، على منشور صديقه، مؤكدًا روايته، قائلًا: «حبيبي واخويا، أحلى أيام، والجاي بتاعك».

مهنة عمل بها الفنان عصام عمر بطل مسلسل مسار إجباري

كان الفنان عصام عمر، قد فتح خزائن أسراره خلال تصويره كواليس مسلسل مسار إجباري، في مقطع فيديو عبر «المتحدة» أذاعته فضائية dmc، ليؤكد إنه يحب العمل الهادئ حتى وإن كانت أمواله قليلة، وعن المهنة التي عمل بها الفنان الشاب قبل دخوله مجال الفن، أوضح إنه عمل في قهوة بلدي، قبل أن يسلك طريق الفن.