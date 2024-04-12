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دراما المتحدة

ياسمين عبد العزيز تقضي العيد في «الجيم» (صور)

كتب:

أحمد شعراني
09:10 م | الجمعة 12 أبريل 2024
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورا جديدة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر.

ياسمين عبد العزيز تغني «اختياراتي مدمرة حياتي»

يأتي ذلك، بعدما نشرت «ياسمين» أمس فيديو لها، بصحبة مصفف الشعر الخاص بها، وركبت عليه أغنية «اختياراتي مدمرة حياتي»، للفنان أحمد سعد، وظلت تردد كلمات الأغنية.

غياب ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني

في سياق آخر، غابت ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني 2024، بعد نجاحها العام الماضي في مسلسل ضرب نار، الذي كانت تدور أحداثه كالتالي: يسافر «جابر» أحمد العوضي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق «مهرة» ياسمين عبد العزيز، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، وانتصار، وإيمان السيد، وضياء عبد الخالق، ومها نصار، وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود.

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بقلم أحمد شعراني