ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديد: اختياراتي مدمرة حياتي

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمهور، بنشرها فيديو جديد، أثناء تجيهزها لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديد

ووضعت ياسمين عبد العزيز على الفيديو، أغنية «اختياراتي» لـ أحمد سعد، وظلت تردد: اختياراتي مدمره حياتي.

ياسمين عبد العزيز تغيب عن السباق الرمضاني

في سياق آخر، غابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني 2024، بعد نجاحها العام الماضي فى مسلسل ضرب نار، التي كانت تدور أحداثه كالتالي: يسافر «جابر» أحمد العوضي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق «مهرة» ياسمين عبد العزيز، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، وانتصار، وإيمان السيد، وضياء عبد الخالق، ومها نصار، وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود.