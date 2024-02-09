أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد فيديو أحمد العوضي

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد العوضي عقب نشره مقطع فيديو آثار العديد من التساؤلات، بعدما شارك بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يرصد مشهد جمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجته السابقة، في مسلسهما «اللي مالوش كبير».

ودون «العوضي» على المقطع: «طب اسمع يا وحش الكون مافيش فلوس ومافيش اعتذار.. آخرك هاتيه» مع وجه تعبيري، أثار العديد من تساؤلات متابعيهم حول احتمالية عودتهما.

ظهور ياسمين عبد العزيز

وفي الوقت الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أحمد العوضي، ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بصورة لها جديدة مدونة: «كل عيد حب والحبيبة بخير» مرفقة بوجه تعبيري حزين، عاود الجدل مُجددًا.

الجدير بالذكر أن الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أعلنا انفصالهما بشكل رسمي، إلا أن الحديث عنهما ما زال مستمرا، خاصة بعدما زارت الأولى العوضي بعد انتقاله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية الماضية، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، يعدان من أشهر ثنائيات الوسط الفني، حيث أحدثت قصة حبهما وإعلان زواجهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي