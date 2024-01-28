ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بفيديو جديد.. والمتابعون: «متقصيش شعرك تاني»

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمهور، منذ قليل، بنشر فيديو جديد خلال مشاركتها في حملة إعلانية لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالذهب والألماظ.

ياسمين عبدالعزيز تظهر بلوك مختلف

ونشرت ياسمين عبد العزيز، الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت بلوك مختلف، واستايل جديد، ولفتت انتباه الجمهور، حيث قال أحدهم: «ماتقصيش شعرك تاني يا ياسمين».

الجمهور يطالب ياسمين عبدالعزيز بالرجوع للعوضي

بينما طلب المتابعون من ياسمين عبدالعزيز، رجوعها للفنان أحمد العوضي، إذ قال أحدهم: «قمر بس ارجعي بقا لأحمد وبلاش العناد علشان غلط بالله عليكي الحب اللي ما بينكوا كبير مستحيل يضيع كدا بإذن الله نسمع أحلى خبر بالرجوع».

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعمت أحمد العوضي، خلال أزمته الصحية، التي أدت إلى احتجازه داخل أحد المستشفيات في منطقة القاهرة.