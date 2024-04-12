«هيكون نجم كبير».. إشادة واسعة بالطفل جان رامز بعد دوره في المعلم

مهارة كبيرة في الأداء وسلاسة في التمثيل، وجرأة كبيرة في الوقوف أمام نجوم كبار ومجاراتهم الحديث، تلك مواهب استثنائية أظهرها الطفل جان رامز خلال مشاركته في مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي جسد فيه دور الطفل حسن ابن المعلم.

مشاركة جان رامز في مسلسل المعلم

وشارك الطفل جان رامز في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، بتجسيد دور المعلم في عدة مشاهد وهو لا يزال طفلًا، ليلعب بداية من الحلقة الثانية دور الطفل حسن ابن المعلم، وهو الطفل صاحب الشعر الكيرلي والروح الفكاهية، وأيضًا الطفل الحنون الذكي المطيع لوالديه، وهو ما اتضح على مدار حلقات المسلسل الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

ونتيجة للمهارة التي أظهرها الطفل جان رامز في مسلسل المعلم، لاقى إشادة واسعة من الجمهور ومتابعي المسلسل، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ فيما راح كثيرون من الرواد يثنون عليه بالعبارات المُشجعة، مشيرين إلى موهبته الكبيرة وأنه سيكون نجمًا كبيرًا ذات يوم وفنانًا لديه أدواته الخاصة.

إشادة واسعة بالطفل جان رامز

وكتب أحد المتابعين مشيدًا بـ الطفل جان رامز: «رامز أبدع دوره بإتقان في المسلسل، المبدع المعلم حفظه الله»، وكتبت آخر: «بجد ما شاء الله عليك ولد جميل جدًا أنا بحبك يا جان»، وكتب ثالث: «بسم الله ما شاء الله كان تمثيل حلو قوي في المسلسل بجد يعني أبدع هو وأستاذ مصطفى شعبان في المعلم بسم الله ما شاء الله عليهما، بجد كان أحلى مسلسل شفناه الصراحة في رمضان»، وأيضًا: «ربنا يحميه ويحافظ علية الطفل المعجزة وهيكون نجم كبير والأستاذ مصطفى شعبان كان رائع العمل ممتاز كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير».