سهر الصايغ: دوري في مسلسل المعلم غير تلقيدي..ومصطفى شعبان فنان رائع

أعربت الفنانة سهر الصايغ، عن إعجابها دور «زمزم» في مسلسل «المعلم»، لافتة إلى أنه غير تقليدي، فمن المعروف أن المرأة المصرية تهتم ببيتها وتدعم وتساند زوجها في العديد من المواقف التي يمر به، لكن في النهاية المرض له أعراف معينة، وأي شخص يصاب بـ «اللوكيميا» بشعر بالخوف، ويكون في حاجة لتقديم الدعم النفسي والعلاجي له من كل من حوله.

شخصيتي في «المعلم» كانت مختلفة

وشددت «الصايغ»، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن شخصيته في المسلسل «زمزم» كانت مختلفة ولم تعمل بنفس السلوك، موضحة أنه فور معرفة مرضها بهذا المرض فكرت بشكل مٌغاير وزاد دعمها لبيتها وزوجها وابنها وكل من حولها، في اللحظة التي كانت تحتاج فيها للدعم، وهو شكل غير تقليدي أو مسبوق.

وأوضحت أنه في الأعمال التي تم تقديمها في الدراما أو السينما عن مرض السرطان، أو اللوكيميا كان دائمًا يتم تقديمهم على أنهم في حاجة دائمًا للدعم والسند، ولحديث عن رحلة المرض والعلاج أيضًا، مشددة على أنها وضعت المرض جانبًا من الحلقة الأولى للتفكير لكي تنجو بهذا المنزل بعد رحيلها.

وأضافت «الصايغ»، أن الجمهور أصبح يحبها في أعمال درامية هي والفنان مصطفى شعبان معا، متابعة: «الناس حبتنا مع بعض.. خاصة وأن ما قُدم إلينا من نصوص ساعدنا على إخراج أفضل ما لدينا، ومصطفى شعبان فنان رائع على المستويين الفني والإنسان، الكيميا بتاعتنا لطيفة مع بعض، قدمنا العام الماضي والموسم الحالي أعمال، الناس بتشوفنا بشكل مغاير».