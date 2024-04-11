إلهام شاهين: طقوس العيد تبدأ بزيارة المقابر.. وأحضر لمسلسل جديد

بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، خارج موسم دراما رمضان 2025.

وتابعت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد: «نجاح ألفريدو خلاني أخاف، ولازم أقدم لكم مسلسل بنفس مستوى ألفريدو، وأحسن إن شاء الله».

وكشفت إلهام شاهين عن طقوس استقبالها عيد الفطر المبارك، قائلة: «العائلة كلها بتتجمع عشان نصلي صلاة العيد، وبنروح بعد كده زيارة لماما في المقابر، وبعد كده بنطلع على مكان حلو أنا وأخواتي وأولادهم نتغدى».

وأكدت «شاهين» أن ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، أحلى شيء في حياتها، قائلة: «إلهام الصغيرة دي أحلى حاجة في الدنيا، وأنا سيبتلها الساحة، كان عندها مسلسلين في رمضان، وجسدت شخصيتها في أعلى نسبة مشاهدة ببراعة شديدة، كانت مفاجأة بالنسبة لي، وبالنسبة لناس كتير».

وأشادت بدور إلهام صفي الدين في مسلسل «إمبراطورية ميم»، عندما حلقت شعرها زيرو، ضمن الأحداث، قائلة: «بتحب الفن أوي وربنا يوفقها».