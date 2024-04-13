قطع المياه 5 ساعات في مدينة فوّه بكفر الشيخ اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مدينة فوّه، اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمدينة فوّه، هي: «الزهوري، والنحاسين، والمشمس، وميدان قطب الزيتون، والسجل المدني، وأرض الشابوري، وأبو طالب، والسلخانة القديمة، وشارع البحر، والمحكمة، والسوق الكبير، والسوق الصغير»، وذلك لإجراء أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 300 مم زهر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوّه، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.