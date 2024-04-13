مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: استقبلنا 84 ألف زائر خلال عيد الفطر

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة هي الثانية من نوعها في مصر بعد نظيرتها بالجيزة التي أُغلقت بهدف التجديد، مشيرة إلى تزايد زائري حديقة الإسكندرية خاصة من أصحاب رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة.

عدد زائري حديقة الحيوان بالإسكندرية

وأضافت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أنه تم استقبال حوالي 11 ألف زائر في حديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تكون الزيارات في المناسبات أسرية وعائلية.

وفي اليوم الثاني، استقبلت الحديقة 34 ألف زائر، وفي اليوم الثالث 39 ألف زائر، أي ما يعادل في 84 ألف زائر في ثلاثة أيام العيد، بحسب «فتحي».

توافد الزوار على الحديقة خلال شهر رمضان

وتابعت، أن توافد الزوار على حديقة الحيوان بالإسكندرية خلال شهر رمضان يكون ضعيفا للغاية بسبب الصيام، لذلك يتم استغلال الشهر المبارك في إقامة عمليات الصيانة والتطوير، فضلا عن إجراءا عمليات نقل للحيوانات الجديدة، وهذا الأمر يتم وفقا لمنظومة تابعة لوزارة الزراعة.