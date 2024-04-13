رئيس جهاز العاشر من رمضان: افتتاح نادي المحور الشرقي لخدمة المواطنين قريبا

أعلن المهندس علاء منبع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تنفيذ أعمال نادي المحور الشرقي، الذي يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم سكان الإسكان الاجتماعي بعدد من الأحياء، والمجاورات المحيطة بالنادي وجميع الأحياء بالمدينة ومن المقرر افتتاحه قريبا، مٌوضحا أن نادي المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدانا، ويتكون من المبنى الاجتماعي بمسطح أرضى 6120 بالإضافة لدورين، وصالة للألعاب 1015 وحمام سباحة دولي وحمام أطفال، وملعب كرة قدم دولي، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم

نادى المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدانا ويهدف لخدمة المواطنين

وقال «منيع»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نادي المحور الشرقي، يضم مبنى تجاريا، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكي، و2 كافيتريا و4 مباني تغيير ملابس، ومسجد ومصلى علوي للسيدات، والسور والبوابات إضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة.

وشدد رئيس الجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على جميع العاملين بالمشروع ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مباني المشروع، في التوقيتات المحددة سلفا وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة، في إطار اهتمام الدولة بإنشاء مٌجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشباب على أجندة اهتماماتها عن طريق توفير النوادي الرياضية والاجتماعية للشباب.

منيع: جاري استكمال الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بحي النرجس

وأوضح «منيع»، أنه جارٍ متابعة استكمال الأعمال الجارية بالوحدة الصحية، بمنطقة الخدمات بحي النرجس، كما تتم متابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع الحضانة، والأعمال الجارية بمشروع السوق التجاري، بمنطقة الخدمات بحي النرجس، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حوالي 1632 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، محور الإسكان المتوسط وأعمال الربط على المرافق، وتنسيق الموقع العام.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الحضاري

وأعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن جميع مسؤولي الجهاز، يتفقدون الأعمال الجارية، بجميع المشروعات التنموية بالمدينة، بخلاف المشاركة في جميع الحملات المكبرة للقضاء على العشوائيات وإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب وزير الإسكان.