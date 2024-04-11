مؤشر الدولار قريبًا من أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 105.1 نقطة اليوم الخميس، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في مارس، وهو تباطؤ كبير عن ارتفاع فبراير بنسبة 0.6% وأقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.3%.

مؤشر الدولار عالميا

وعلى أساس سنوي، تسارع المعدل الرئيسي أقل من المتوقع إلى 2.1%، في حين تجاوز المعدل الأساسي التوقعات عند 2.4%.

جاء ذلك في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي صدر يوم الأربعاء والذي جاء أقوى من المتوقع، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5%، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 3.4%.

وتتوقع معنويات السوق الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر، بدلاً من يونيو، مع توقعات بتخفيضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام بدلاً من ثلاثة.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1124 أو 0.11٪ إلى 105.2952 نقطة يوم الخميس 11 أبريل من 105.1828 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.