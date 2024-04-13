قصة أكبر توأم ملتصق في العالم بعد وفاتهما.. مشافوش بعض 62 سنة

بعد 62 عامًا عاشها التوأم لوري وجورج شابيل في جسد واحد، لم يعرفا خلالها معنى الفرقة، أعلنت مستشفى جامعة بنسلفانيا وفاتهما قبل ساعات قليلة، ليواجها نفس المصير معا، دون الإعلان عن أسباب الوفاة، وقد نشر الموقع الخاص بالجنازات في هامبورج بألمانية، نعي التوأم.

قصة التوأم الملتصق لوري وجورج شابيل

بحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فإنّ التوأم الملتصق لوري شابيل وجورج شابيل «أخ وأخت»، توفيا في مستشفى بنسلفانيا، إذ ولد التوأم في ولاية بنسلفانيا في 18 سبتمبر 1961، وقد تم دمج جماجمهما جزئيًا وكانا يتقاسمان 30% من أدمغتهما، وتوقع الأطباء أنهما لن يعيشا أكثر من 30 عاما، لكنهما تحديا الصعاب وعاشت لوري وجورج 62 عامًا و202 يوم، وهو عمر أكبر بتسع سنوات من ثاني أكبر توأم ملتصق أنثى مسجلة.

وكانا «لوري وجورج» أيضًا أول توأم ملتصق من نفس الجنس في العالم يتم تحديدهما على أنهما من جنسين مختلفين، بعدما أعلن «جورج» أنه متحول جنسيًا في عام 2007، وبدأ في تقديم نفسه للعالم كرجل.

وكان «جورج» عند ولادته يُدعى «دوري»، إلا أنّه لم يفضل أن يكون اسمه واسم شقيقته «لوري» ذات قافية، فقرر أن يطلق على نفسه اسم «ريبا» على اسم الممثلة والمغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، التي كان معجبًا بها، وبعد أن تحول إلى رجل أصبح معروف باسم «جورج».

وبينما كانت لوري قادرة جسديًا، إلا أنّ «جورج» لم يتمكن من المشي بسبب إصابته بانشقاق العمود الفقري «السنسنة المشقوقة»، فكان يستخدم كرسيًا متحركًا تدفعه به شقيقته «لوري» ويتجولا معًا، وكانا يقيمان بمفردهما في شقة من غرفتي نوم في ولايتهما الأصلية، ويتناوبان على قضاء الليالي في كل غرفة من غرف نوم أحدهما، كما كان يستحم التوأم بشكل منفصل، فيكون أحدهما داخل حوض الاستحمام والآخر بالخارج، مع وضع ستارة دش بينهما، وعاشا حياة سعيدة ولم يُبدِ أحدهما رغبته في الانفصال، على الرغم من أنّهما لم يكونا قادرين على النظر إلى بعضهما البعض طوال حياتهما.

كان «جورج» له مسيرة غنائية ناجحة كمغني ريفي، بينما أصبحت «لوري» بطلة بولينج وحصلت على بطولات عديدة، وعملت أيضًا في مغسلة مستشفى لعدة سنوات خلال التسعينيات، حيث قامت بترتيب جدولها الزمني في الوقت الذي لا يقوم فيه «جورج» بأي جولات غنائية، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ماذا قال جورج عن قرار الانفصال؟

خلال ظهورها في فيلم وثائقي عام 1997 بعنوان «التوائم الملتصقة التي تعيش حياة منفصلة»، أجاب «جورج» على سؤال الانفصال عن شقيقته، قائلًا: «قطعًا لا، فنظريتي هي: لماذا نصلح ما لم ينكسر؟»، وفي عام 2015، أصبح الشقيقان أكبر توأم ملتصق في العالم، محطمين الرقم القياسي الذي سجلته ماشا وداشا كريفوشليابوفا، اللتان توفيتا عن عمر يناهز 53 عامًا.

وكتبت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تعليقًا على خبر وفاتهما: «تشعر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالحزن عندما علمت بوفاة أكبر توأم ملتصق على قيد الحياة وأقدم توأم ملتصق على الإطلاق، لوري وجورج شابيل».