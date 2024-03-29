تفاصيل زواج أشهر تؤام ملتصق في العالم من جندي أمريكي.. وما رأي طبيبهما؟

فاجأ أشهر تؤام ملتصق في العالم جمهورهما بخبر زواجهما الذي أخفوه عن الجميع منذ 3 أعوام حيث تبين أنهما تزوجا من جندي أمريكي سابق يدعى جوش بولينج.

تزوجا بشكل سري ولم يعلنا عن زواجهما

وانتشرت فيديوهات للتوأم الملتصق الأشهر في أمريكا آبي هنسل وبريتاني، أثناء حفل زفافهما الذي أقيم في إطار أسري ولم يحضره أحد ولكن تسربت فيديوهات الحفل مؤخرًا.

وبحسب «العربية» فإن التؤام آبي وبريتاني يعتبران من أشهر التوائم الملتصقة في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.

وأكد الطبيب المشرف على حالتهما أنهما يمكنهما الزواج والإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة لكن لم يوضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية والتي سيٌكتب الطفل بإسمها.

بداية شهرتهما كانت بظهورهما مع أوبرا وينفري

بداية شهرة التوأم الملتصق كانت بظهورهما مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عام 1996، وعلى غلاف مجلة لايف بعد أن كانتا تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، وابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16عاما.

وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا، بعدما تخرجا من جامعة بيثيل، وتعيشان حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وأذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، وذلك نظرًا لأن لكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.