مشهد وداع طارق عبدالعزيز يعيد إلى الأذهان ما حدث مع الضيف أحمد.. اعرف القصة

توفى الفنان طارق عبدالعزيز ولم يستكمل تصوير دوره في مسلسل «وبقينا اتنين»، إثر أزمة قلبية، وحاول صناع المسلسل معالجة غيابه، وحرصوا على أن يكون حاضرًا دومًا، حتى في آخر حلقة، من خلال مكالمة هاتفية ودع خلالها الجماهير، ما أعاد إلى الأذهان مشهد وداع الضيف أحمد في فيلم «لسنا ملائكة».

الفنان طارق عبدالعزيز في بقينا اتنين

قرر طاقم عمل المسلسل على عدم حذف المشاهد التي صورها الفنان الراحل طارق عبد العزيز، لتبقى ذكرى في قلوب الجماهير، وبحسب حديث صناع المسلسل فإنهم اضطروا للجوء إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخدام صوته، وسد فجوة غيابه، وفي الحلقة الأخيرة جرت مكالمة هاتفية اتصل فيها بالفنان شريف منير.

بدأت المكالمة بصوت الفنان الراحل طارق عبد العزيز: «إزيك يا حبيبي عاملين إيه واحشني أوي»، ليرد الفنان شريف منير: «إيه يا شريف يا حبيبي أخبارك أنت إيه وحشتنا، طمني عليك عامل إيه وأخبارك إيه؟ أنت فين»، ليأتي الرد متضمنًا إجابة ممهدة لغيابه الدائم بعد ذلك: «اطمن أوي أنا كويس ومبسوط وزي الفل، أنا اللي بطمن عليكم، وإحنا هنتقابل ونتلاقى كلنا على خير، سلم لي بس أنت على كل الحبايب».

وداع الضيف أحمد

جاءت هذه الكلمات لتذكر الجماهير بمشهد وداع جورج سيدهم لصديقه الضيف أحمد أثناء تصوير فيلم «لسنا ملائكة» عام 1970، ولكن لعدم وجود تقنية الذكاء الاصطناعي آنذاك كان المشهد دون صوت الضيف أحمد، لتسأل طفلة في نهاية الفيلم عنه: «فين أونكل رمضان؟ عايزة أشوفه»، ليرد: «رمضان إجازته خلصت وسبقنا على الشغل، كان نفسنا نسلم عليه بس ملحقناش»، والكثير من الأحداث حدثت شبيهه لذلك، وكان يحاول صناع العمل على سد الفجوة بمختلف الطرق.