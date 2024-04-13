غيابات بالجملة في الأهلي والزمالك قبل القمة.. وأزمة كبرى للأحمر

يفقد فريقا الأهلي والزمالك خدمات العديد من اللاعبين خلال لقاء الأثنين المقبل، المحدد له السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري NILE.

وتشمل قائمة غيابات الزمالك المؤكدة أمام الأهلي 6 لاعبين وهم:

1- يوسف أوباما (إصابة)

2- محمود حمدي الونش (إصابة)

3- محمد عبد الشافي (إصابة)

4- محمود علاء (إصابة)

5- محمد صبحي (إصابة)

6- إبراهيما نداي (عدم اكتمال الجاهزية)

وفي الأهلي أصبح أحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط مهددا بالغياب عن قمة الزمالك، بسبب الإصابة.

ويواجه الأهلي من أزمة كبيرة في خط الوسط بسبب كثرة إصابات الفريق حيث يغيب الثلاثي، إمام عاشور بسبب خضوعه لجراحة في الكتف، وأليو ديانج بسبب الركبة، ومروان عطية بسبب آلام العضلة الخلفية.