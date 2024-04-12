الأهلي يفتقد 6 نجوم أمام الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدد كبير من نجومه، خلال مباراته المرتقبة القادمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، المقررة الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة دوري NILE.

وعلم «الوطن سبورت» أن التقرير الطبي الذي قدمه الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤكد غياب 6 لاعبين عن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الزمالك، بسبب الإصابة.

ويغيب عن قائمة الأهلي أمام الزمالك 6 لاعبين، يأتي على رأسهم محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق، بجانب إمام عاشور، نجم خط الوسط الذي يغيب بسبب جراحة في الكتف، فيما انضم مروان عطية لقائمة الغيابات بسبب إصابته في لقاء أمس أمام زد بالعضلة الخلفية.

كما يستمر غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي للإصابة في الخلفية وحسين الشحات بسبب خضوعه لجراحة في الوجه بجانب أليو ديانج الذي خضع لجراحة في الركبة مؤخرًا.