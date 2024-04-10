قرار كاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل.. عاجل

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قريبا للغاية من خوض بطولة أفريقية جديدة خلال العام المقبل، وذلك بسبب تصنيفه الذي جعله يتفوق على بيراميدز خلال الموسم الحالي في بطولات أفريقيا.

وستضم بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل 24 فريبا بشكل رسمي، وذلك وفقا لما أعلنه باتريس موتسيبي في أكثر من مناسبة، في وقت سابق.

وسيشارك في البطولة الموسم المقبل أفضل ناديان من بعض الدول وليس كل الدول الأفريقية، على أن يكون التصنيف هو الأولوية لدى الاتحاد الأفريقي «كاف» من أجل المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي.

الزمالك يتفوق في التصنيف على بيراميدز

وكان بيراميدز متفوقا على نادي الزمالك في التصنيف، وذلك قبل انطلاق الموسم الحالي لبطولات أفريقيا، ولكنمع توديع النادي السماوي البطولة الأفريقية من الأدوار المبكرة وبالتحديد دور المجموعات، وتقدم الأبيض في بطولة الكونفدرالية جعله يتفوق الآن ويقترب بشكل رسمي من المشاركة في الدوري الأفريقي الموسم المقبل رفقة النادي الأهلي.

يذكر أن هيرسي سعيد رئيس رابطة الأندية الأفريقية، قد أعلن وفي وقت سابق، ومن خلال تصريحات سابقة بأن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل ستكون بالتصنيف فقط أي مشاركة الأندية المتقدمة في التصنيف.